Фёдоров, Яшин и ещё 16 человек будут введены в Зал славы Музея хоккея

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный олимпийский призёр и трёхкратный чемпион мира Сергей Фёдоров, двукратный олимпийский призёр и чемпион мира Алексей Яшин и ещё 16 человек будут введены в Зал славы Музея хоккея 17 декабря, сообщает ТАСС.

«В субботу в Зал славы будут введены 18 человек, включая братьев Голиковых, Сергея Фёдорова, Алексея Яшина, Хельмута Балдериса», — рассказали в музее.

Музей хоккея начал свою работу в день начала чемпионата мира в Москве — 6 мая 2016 года. Он находится рядом с «ЦСКА-Ареной». В него уже включены двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев, легендарные тренеры Анатолий Тарасов и Виктор Тихонов.

Фёдоров занимает пост главного тренера ЦСКА. После 38 матчей армейцы набрали 53 очка и занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции.