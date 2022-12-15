Фёдоров, Яшин и ещё 16 человек будут введены в Зал славы Музея хоккея

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный олимпийский призёр и трёхкратный чемпион мира Сергей Фёдоров, двукратный олимпийский призёр и чемпион мира Алексей Яшин и ещё 16 человек будут введены в Зал славы Музея хоккея 17 декабря, сообщает ТАСС.
«В субботу в Зал славы будут введены 18 человек, включая братьев Голиковых, Сергея Фёдорова, Алексея Яшина, Хельмута Балдериса», — рассказали в музее.
Музей хоккея начал свою работу в день начала чемпионата мира в Москве — 6 мая 2016 года. Он находится рядом с «ЦСКА-Ареной». В него уже включены двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев, легендарные тренеры Анатолий Тарасов и Виктор Тихонов.
Фёдоров занимает пост главного тренера ЦСКА. После 38 матчей армейцы набрали 53 очка и занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции.
- 15 декабря 2022
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