Хет-трик Алистрова помог Беларуси обыграть сборную Казахстана на Кубке Первого канала

В первом матче в рамках Кубка Первого канала – 2022 встречались сборные Беларуси и Казахстана. Победу со счётом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) одержали беларусы.

На четвёртой минуте счёт открыл Владимир Алистров с передачи Сергея Сапего. На 15-й минуте первого периода Роман Старченко с передачи Александра Борисевича восстановил равенство в счёте.

На 47-й секунде второго периода Роман Горбунов с передач Егора Чезганова и Шейна Принса вывел Беларусь вперёд. На 14-й минуте Владимир Алистров с передач Владислава Ерёменко и Владислава Кодолы сделал счёт 3:1.

Окончательный счёт в матче установил Владимир Алистров, оформивший хет-трик.

В следующем матче Беларусь сыграет со сборной России 18 декабря. Казахстан встретится с Россией 17 декабря.