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Хет-трик Алистрова помог Беларуси обыграть сборную Казахстана на Кубке Первого канала

Хет-трик Алистрова помог Беларуси обыграть сборную Казахстана на Кубке Первого канала
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В первом матче в рамках Кубка Первого канала – 2022 встречались сборные Беларуси и Казахстана. Победу со счётом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) одержали беларусы.

На четвёртой минуте счёт открыл Владимир Алистров с передачи Сергея Сапего. На 15-й минуте первого периода Роман Старченко с передачи Александра Борисевича восстановил равенство в счёте.

На 47-й секунде второго периода Роман Горбунов с передач Егора Чезганова и Шейна Принса вывел Беларусь вперёд. На 14-й минуте Владимир Алистров с передач Владислава Ерёменко и Владислава Кодолы сделал счёт 3:1.

Окончательный счёт в матче установил Владимир Алистров, оформивший хет-трик.

Кубок Первого канала. Кубок Первого канала
15 декабря 2022, четверг. 19:30 МСК
Беларусь
Окончен
4 : 1
Казахстан
1:0 Алистров (Сапего) – 03:29 (5x4)   1:1 Старченко (Борисевич) – 14:20 (5x4)   2:1 Горбунов (Чезганов, Принс) – 20:47 (5x5)   3:1 Алистров (Ерёменко, Кодола) – 33:28 (5x5)   4:1 Алистров (Горбунов) – 58:23 (en)

В следующем матче Беларусь сыграет со сборной России 18 декабря. Казахстан встретится с Россией 17 декабря.

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