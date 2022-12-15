Тренер Беларуси Вудкрофт: показали хорошую энергию, играли по плану, контролировали матч

Главный тренер сборной Беларуси Крэйг Вудкрофт прокомментировал победу в матче со сборной Казахстана (4:1).
«Хорошая игра для нас. Мне понравилось начало матча. Показали хорошую энергию. Играли по плану, контролировали игру. Забросили гол в большинстве. Однако потом мы провалились, позволили сопернику забросить нам.
Пропустили вторую шайбу, которую отменили. Это стало серьёзным звоночком для нас. Потом мы проснулись и показали уверенную игру. Дальше игра шла под нашем контролем.
Доволен, как сыграла сегодня команда. Порадовал Алистров, Колосов. Даже наши новички отлично вписались в систему. Будем готовиться к следующей встрече.
Дебют за сборную 17-летнего Ковгорени? Он молодец. Это большой шаг вперед для него. Он хорошо проявлял себя в борьбе, в атаке. Конечно, ему есть куда расти. Всё впереди.
Восстановятся ли игроки к турниру 3 на 3? Они профессионалы. Они умеют играть в тяжёлых ситуациях. Мы поможем им восстановиться. Думаем, у ребят будет достаточно времени на сон. Не волнуйтесь на этот счёт», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.
- 15 декабря 2022
-
22:55
-
22:42
-
22:34
-
22:31
-
22:24
-
22:17
-
22:11
-
22:00
-
21:49
-
21:46
-
21:25
-
21:01
-
20:49
-
20:42
-
20:12
-
20:00
-
20:00
-
19:45
-
19:37
-
19:26
-
19:07
-
18:57
-
18:48
-
18:32
-
18:12
-
17:58
-
17:46
-
16:59
-
16:50
-
16:33
-
16:20
-
16:15
-
16:09
-
16:05
-
15:55