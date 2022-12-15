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Тренер Беларуси Вудкрофт: показали хорошую энергию, играли по плану, контролировали матч

Тренер Беларуси Вудкрофт: показали хорошую энергию, играли по плану, контролировали матч
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Главный тренер сборной Беларуси Крэйг Вудкрофт прокомментировал победу в матче со сборной Казахстана (4:1).

«Хорошая игра для нас. Мне понравилось начало матча. Показали хорошую энергию. Играли по плану, контролировали игру. Забросили гол в большинстве. Однако потом мы провалились, позволили сопернику забросить нам.

Пропустили вторую шайбу, которую отменили. Это стало серьёзным звоночком для нас. Потом мы проснулись и показали уверенную игру. Дальше игра шла под нашем контролем.

Доволен, как сыграла сегодня команда. Порадовал Алистров, Колосов. Даже наши новички отлично вписались в систему. Будем готовиться к следующей встрече.

Дебют за сборную 17-летнего Ковгорени? Он молодец. Это большой шаг вперед для него. Он хорошо проявлял себя в борьбе, в атаке. Конечно, ему есть куда расти. Всё впереди.

Восстановятся ли игроки к турниру 3 на 3? Они профессионалы. Они умеют играть в тяжёлых ситуациях. Мы поможем им восстановиться. Думаем, у ребят будет достаточно времени на сон. Не волнуйтесь на этот счёт», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

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