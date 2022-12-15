Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Крэг Вудкрофт оценил силу сборной России на Кубке Первого канала

Крэг Вудкрофт оценил силу сборной России на Кубке Первого канала
Комментарии

Главный тренер сборной Беларуси Крэйг Вудкрофт после победы над сборной Казахстана (4:1) оценил силу сборной России на Кубке Первого канала.

«Серьёзный ли соперник сборная России для нас? Давайте посмотрим на состав России и сделаем вывод – это сильный соперник», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

Сборная Беларуси в рамках Кубка Первого канала сыграет со сборной России 18 декабря в 14:30 мск. Встреча состоится в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена».

Напомним, Кубок Первого канала – 2022 проходит в Москве с 15 по 18 декабря. 16 декабря, в пятницу в 19:00 мск пройдёт первый в истории международный турнир в формате «3х3». Участвуют сборные России, Беларуси, Казахстана и Китая.

Новость по теме
Вудкрофт назвал главный фактор возрождения хоккея в Беларуси
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022