Крэг Вудкрофт оценил силу сборной России на Кубке Первого канала
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Главный тренер сборной Беларуси Крэйг Вудкрофт после победы над сборной Казахстана (4:1) оценил силу сборной России на Кубке Первого канала.
«Серьёзный ли соперник сборная России для нас? Давайте посмотрим на состав России и сделаем вывод – это сильный соперник», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.
Сборная Беларуси в рамках Кубка Первого канала сыграет со сборной России 18 декабря в 14:30 мск. Встреча состоится в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена».
Напомним, Кубок Первого канала – 2022 проходит в Москве с 15 по 18 декабря. 16 декабря, в пятницу в 19:00 мск пройдёт первый в истории международный турнир в формате «3х3». Участвуют сборные России, Беларуси, Казахстана и Китая.
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