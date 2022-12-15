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Главный тренер «Далласа» Дебур оценил 800-й гол Овечкина

Главный тренер «Далласа» Дебур оценил 800-й гол Овечкина
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Главный тренер «Даллас Старз» Питер Дебур прокомментировал 800-й гол капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в НХЛ. Напомним, команды встретятся в ночь на 16 ноября в 3:00 мск.

«Это ошеломляет. Это мой 15-й год в лиге, и я видел многие из его [Овечкина] голов. Он забивал командам, которые я тренировал, поэтому я слишком много видел крупным планом», — приводит слова Дебура журналист Том Гуллити в своём «твиттере».

Напомним, во встрече с «Чикаго Блэкхоукс» (7:3) Овечкин оформил хет-трик и забил свой 800-й гол в карьере в НХЛ. Благодаря этому Александр сократил отставание от форварда Горди Хоу, который занимает второе место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги, до одной шайбы.

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