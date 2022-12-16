Жена и сын Овечкина поднялись к счётчику его голов на домашней арене «Вашингтона»

В эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Даллас Старз».



На момент написания новости в матче идёт первый период. Счёт пока не открыт — 0:0.



Перед матчем на арене прошла церемония чествования российского нападающего Александра Овечкина, достигшего отметки в 800 голов в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.



В церемонии приняли участие жена хоккеиста Анастасия Шубская и старший сын Овечкина Сергей.



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Напомним, во встрече с «Чикаго Блэкхоукс» (7:3) Овечкин оформил хет-трик и забил свой 800-й гол в карьере в НХЛ. Благодаря этому Александр сократил отставание от форварда Горди Хоу, который занимает второе место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги, до одной шайбы.