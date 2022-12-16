Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Жена и сын Овечкина поднялись к счётчику его голов на домашней арене «Вашингтона»

Жена и сын Овечкина поднялись к счётчику его голов на домашней арене «Вашингтона»
Комментарии

В эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Даллас Старз».

На момент написания новости в матче идёт первый период. Счёт пока не открыт — 0:0.

Перед матчем на арене прошла церемония чествования российского нападающего Александра Овечкина, достигшего отметки в 800 голов в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.

В церемонии приняли участие жена хоккеиста Анастасия Шубская и старший сын Овечкина Сергей.

ВИДЕО

Напомним, во встрече с «Чикаго Блэкхоукс» (7:3) Овечкин оформил хет-трик и забил свой 800-й гол в карьере в НХЛ. Благодаря этому Александр сократил отставание от форварда Горди Хоу, который занимает второе место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги, до одной шайбы.

Один гол до Горди Хоу! Овечкин творит историю на наших глазах. Онлайн Один гол до Горди Хоу! Овечкин творит историю на наших глазах. Онлайн
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022