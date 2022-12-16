Дубль Джимми Веси помог «Нью-Йорку» обыграть «Торонто»

На стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 3:1.



На 4 минуте игры счет встречи открыл игрок «Нью-Йорка» Филип Хитил. Счет сравнял канадский нападающий Майкл Бантинг. Финальный счет встречи установил Джимми Веси, оформивший дубль в ворота «Торонто».



С 37 очками в 28 матчах «Нью-Йорк Рейнджерс» занимает восьмое место в Восточной конференции. «Торонто Мэйпл Лифс» расположился на 3 месте таблицы с 44 очками.



В следующем матче «Нью-Йорк Рейнджерс» предстоит встретиться с «Филадельфия Флайерз». «Торонто Мэйпл Лифс» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз».