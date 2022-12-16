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Дубль Джимми Веси помог «Нью-Йорку» обыграть «Торонто»

Дубль Джимми Веси помог «Нью-Йорку» обыграть «Торонто»
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На стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 3:1.

На 4 минуте игры счет встречи открыл игрок «Нью-Йорка» Филип Хитил. Счет сравнял канадский нападающий Майкл Бантинг. Финальный счет встречи установил Джимми Веси, оформивший дубль в ворота «Торонто».

С 37 очками в 28 матчах «Нью-Йорк Рейнджерс» занимает восьмое место в Восточной конференции. «Торонто Мэйпл Лифс» расположился на 3 месте таблицы с 44 очками.

В следующем матче «Нью-Йорк Рейнджерс» предстоит встретиться с «Филадельфия Флайерз». «Торонто Мэйпл Лифс» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз».

НХЛ - регулярный чемпионат
16 декабря 2022, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 1
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Хитил (Какко, Лафренье) – 03:52 (5x4)   1:1 Бантинг (Кемпф, Тимминс) – 14:06 (5x5)   2:1 Веси (Трочек, Миллер) – 35:33 (5x5)   3:1 Веси (Труба, Трочек) – 58:47 (en)
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