Дубль Джимми Веси помог «Нью-Йорку» обыграть «Торонто»
Поделиться
На стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 3:1.
На 4 минуте игры счет встречи открыл игрок «Нью-Йорка» Филип Хитил. Счет сравнял канадский нападающий Майкл Бантинг. Финальный счет встречи установил Джимми Веси, оформивший дубль в ворота «Торонто».
С 37 очками в 28 матчах «Нью-Йорк Рейнджерс» занимает восьмое место в Восточной конференции. «Торонто Мэйпл Лифс» расположился на 3 месте таблицы с 44 очками.
В следующем матче «Нью-Йорк Рейнджерс» предстоит встретиться с «Филадельфия Флайерз». «Торонто Мэйпл Лифс» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз».
Комментарии
- 16 декабря 2022
-
05:52
-
05:45
-
05:42
-
05:35
-
04:47
-
04:21
-
04:00
-
03:57
-
03:51
-
03:44
-
00:31
- 15 декабря 2022
-
23:55
-
23:46
-
23:17
-
23:07
-
22:55
-
22:42
-
22:34
-
22:31
-
22:24
-
22:17
-
22:11
-
22:00
-
21:49
-
21:46
-
21:25
-
21:01
-
20:49
-
20:42
-
20:12
-
20:00
-
20:00
-
19:45
-
19:37
-
19:26
Партнерский контент