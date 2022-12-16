Ассист Овечкина не помог «Вашингтону» переиграть «Даллас»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Даллас Старз». Встреча состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.



Счет в матче открыл нападающий «Кэпиталз» Конор Шири на 30 минуте встречи. Победу «Далласу» принесли голы Джейми Бенна и Колин Миллера.



Российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился по ходу этой встречи результативной передачей. Для Овечкина эта передача стала 645-й в карьере в заокеанской лиге. По этому показателю Александр вышел на 70-е место в истории НХЛ и сравнялся с легендарным Бобби Орром по количеству асситов в лиге.



В следующем матче «Вашингтон Кэпиталз» предстоит встретиться с «Торонто Мэйпл Лифс». «Даллас Старз» сыграет с «Каролина Харрикейнз».