Ассист Овечкина не помог «Вашингтону» переиграть «Даллас»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Даллас Старз». Встреча состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
Счет в матче открыл нападающий «Кэпиталз» Конор Шири на 30 минуте встречи. Победу «Далласу» принесли голы Джейми Бенна и Колин Миллера.
Российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился по ходу этой встречи результативной передачей. Для Овечкина эта передача стала 645-й в карьере в заокеанской лиге. По этому показателю Александр вышел на 70-е место в истории НХЛ и сравнялся с легендарным Бобби Орром по количеству асситов в лиге.
В следующем матче «Вашингтон Кэпиталз» предстоит встретиться с «Торонто Мэйпл Лифс». «Даллас Старз» сыграет с «Каролина Харрикейнз».
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