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Ассист Овечкина не помог «Вашингтону» переиграть «Даллас»

Ассист Овечкина не помог «Вашингтону» переиграть «Даллас»
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Даллас Старз». Встреча состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Счет в матче открыл нападающий «Кэпиталз» Конор Шири на 30 минуте встречи. Победу «Далласу» принесли голы Джейми Бенна и Колин Миллера.

Российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился по ходу этой встречи результативной передачей. Для Овечкина эта передача стала 645-й в карьере в заокеанской лиге. По этому показателю Александр вышел на 70-е место в истории НХЛ и сравнялся с легендарным Бобби Орром по количеству асситов в лиге.

В следующем матче «Вашингтон Кэпиталз» предстоит встретиться с «Торонто Мэйпл Лифс». «Даллас Старз» сыграет с «Каролина Харрикейнз».

НХЛ - регулярный чемпионат
16 декабря 2022, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 2
Даллас Старз
Даллас
1:0 Шири (Овечкин, Строум) – 29:23 (5x5)   1:1 Бенн (Хинц, Павелски) – 40:48 (5x4)   1:2 Миллер (Сутер, Марчмент) – 42:07 (5x5)
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