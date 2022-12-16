«Питтсбург» переиграл «Флориду», у Евгения Малкина – два очка

В Санрайзе (США) на стадионе «Эй-Эл-Эй Лайв-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой в исполнении гостей со счётом 4:2.



Хозяева открыли счёт уже на 6-й минуте – забил Райан Ломберг. На 25-й минуте Крис Летанг сравнял счёт в матче. На 33-й минуте гостей вперёд вывел Джейк Гюнцель, которому ассистировал российский нападающий Евгений Малкин.



На 49-й минуте произошёл неоднозначный момент. После сильнейшего броска Сидни Кросби шайба угодила в Малкина, а потом отскочила в ворота хозяев. Голу никто не радовался, так как после этого Малкин с трудом смог доехать до бортика.



На 51-й минуте ещё одну шайбу отыграл Сэм Райнхарт, а итоговый счёт на табло установил Джейк Гюнцель на 59-й минуте.



Российский голкипер хозяев Сергей Бобровский совершил 35 сейвов.