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«Питтсбург» переиграл «Флориду», у Евгения Малкина – два очка

«Питтсбург» переиграл «Флориду», у Евгения Малкина – два очка
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В Санрайзе (США) на стадионе «Эй-Эл-Эй Лайв-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой в исполнении гостей со счётом 4:2.

Хозяева открыли счёт уже на 6-й минуте – забил Райан Ломберг. На 25-й минуте Крис Летанг сравнял счёт в матче. На 33-й минуте гостей вперёд вывел Джейк Гюнцель, которому ассистировал российский нападающий Евгений Малкин.

На 49-й минуте произошёл неоднозначный момент. После сильнейшего броска Сидни Кросби шайба угодила в Малкина, а потом отскочила в ворота хозяев. Голу никто не радовался, так как после этого Малкин с трудом смог доехать до бортика.

На 51-й минуте ещё одну шайбу отыграл Сэм Райнхарт, а итоговый счёт на табло установил Джейк Гюнцель на 59-й минуте.

Российский голкипер хозяев Сергей Бобровский совершил 35 сейвов.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 декабря 2022, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Ломберг (Стаал, Монтур) – 05:30 (5x5)   1:1 Летанг (Раст, Пилинг) – 24:17 (4x5)   1:2 Гюнцель (Малкин, Летанг) – 32:42 (5x4)   1:3 Малкин (Кросби, Ракелль) – 48:05 (5x4)   2:3 Райнхарт (Вераге) – 50:14 (5x5)   2:4 Гюнцель (Кросби, Макгинн) – 58:42 (en)
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