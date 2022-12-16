Евгений Малкин – вторая звезда матча между «Питтсбургом» и «Флоридой»

В Санрайзе (США) на стадионе «Эй-Эл-Эй Лайв-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой в исполнении гостей со счётом 4:2.
Российский нападающий Евгений Малкин был признан второй звездой этого матча. На счету форварда один гол и одна результативная передача. Первым же стал Крис Летанг, который показал ту же эффективность. Третье место занял Райан Ломберг, у которого один гол.
Хозяева открыли счёт уже на 6-й минуте – забил Райан Ломберг. На 25-й минуте Крис Летанг сравнял счёт в матче. На 33-й минуте гостей вперёд вывел Джейк Гюнцель, которому ассистировал Малкин.
На 49-й минуте произошёл неоднозначный момент. После сильнейшего броска Сидни Кросби шайба угодила в Малкина, а потом отскочила в ворота хозяев. Голу никто не радовался, так как после этого Малкин с трудом смог доехать до бортика.
На 51-й минуте ещё одну шайбу отыграл Сэм Райнхарт, а итоговый счёт на табло установил Джейк Гюнцель на 59-й минуте.
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