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Евгений Малкин – вторая звезда матча между «Питтсбургом» и «Флоридой»

Евгений Малкин – вторая звезда матча между «Питтсбургом» и «Флоридой»
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В Санрайзе (США) на стадионе «Эй-Эл-Эй Лайв-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой в исполнении гостей со счётом 4:2.

Российский нападающий Евгений Малкин был признан второй звездой этого матча. На счету форварда один гол и одна результативная передача. Первым же стал Крис Летанг, который показал ту же эффективность. Третье место занял Райан Ломберг, у которого один гол.

Хозяева открыли счёт уже на 6-й минуте – забил Райан Ломберг. На 25-й минуте Крис Летанг сравнял счёт в матче. На 33-й минуте гостей вперёд вывел Джейк Гюнцель, которому ассистировал Малкин.

На 49-й минуте произошёл неоднозначный момент. После сильнейшего броска Сидни Кросби шайба угодила в Малкина, а потом отскочила в ворота хозяев. Голу никто не радовался, так как после этого Малкин с трудом смог доехать до бортика.

На 51-й минуте ещё одну шайбу отыграл Сэм Райнхарт, а итоговый счёт на табло установил Джейк Гюнцель на 59-й минуте.

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