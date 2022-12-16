Малкин получил травму, забив гол в ворота «Флориды». В него больно попал Кросби

В Санрайзе (США) на стадионе «Эй-Эл-Эй Лайв-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой в исполнении гостей со счётом 4:2.



На 49-й минуте произошёл неоднозначный момент. После сильнейшего броска Сидни Кросби шайба угодила в российского нападающего Евгения Малкина, а потом отскочила в ворота хозяев. Голу никто не радовался, так как после этого Малкин с трудом смог доехать до бортика.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Малкин был признан второй звездой этого матча. На счету форварда один гол и одна результативная передача. Первым же стал Крис Летанг, который показал ту же эффективность. Третье место занял Райан Ломберг, у которого один гол.