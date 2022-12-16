Сидни Кросби прокомментировал сильнейшее попадание шайбой в Евгения Малкина

Канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби высказался о попадании шайбой в одноклубника Евгения Малкина, который не смог продолжить игру после случившегося.



«Такое не хочется видеть. Похоже, что ему было очень больно. У нас уже случались такие ситуации пару раз за годы совместной игры. Ему это не нравится», – приводит слова Кросби пресс-служба клуба.



На 49-й минуте произошёл неоднозначный момент. После сильнейшего броска Сидни Кросби шайба угодила в российского нападающего Евгения Малкина, а потом отскочила в ворота хозяев. Голу никто не радовался, так как после этого Малкин с трудом смог доехать до бортика.

Малкин был признан второй звездой этого матча. На счету форварда один гол и одна результативная передача.