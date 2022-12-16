Главный тренер «Питтсбурга» рассказал о предварительном прогнозе по травме Малкина

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан высказался о травме российского нападающего Евгения Малкина.



«Забавный способ забить, но гол есть гол. Предварительный прогноз по травме Малкина положительный. Это хороший знак», – приводит слова Салливана журналист Джейсон Макки в социальной сети.



На 49-й минуте произошёл неоднозначный момент. После сильнейшего броска Сидни Кросби шайба угодила в российского нападающего Евгения Малкина, а потом отскочила в ворота хозяев. Голу никто не радовался, так как после этого Малкин с трудом смог доехать до бортика.



Малкин был признан второй звездой этого матча. На счету форварда один гол и одна результативная передача. Первым же стал Крис Летанг, который показал ту же эффективность. Третье место занял Райан Ломберг, у которого один гол.