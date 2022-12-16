Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Питтсбурга» рассказал о предварительном прогнозе по травме Малкина

Главный тренер «Питтсбурга» рассказал о предварительном прогнозе по травме Малкина
Комментарии

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан высказался о травме российского нападающего Евгения Малкина.

«Забавный способ забить, но гол есть гол. Предварительный прогноз по травме Малкина положительный. Это хороший знак», – приводит слова Салливана журналист Джейсон Макки в социальной сети.

На 49-й минуте произошёл неоднозначный момент. После сильнейшего броска Сидни Кросби шайба угодила в российского нападающего Евгения Малкина, а потом отскочила в ворота хозяев. Голу никто не радовался, так как после этого Малкин с трудом смог доехать до бортика.

Малкин был признан второй звездой этого матча. На счету форварда один гол и одна результативная передача. Первым же стал Крис Летанг, который показал ту же эффективность. Третье место занял Райан Ломберг, у которого один гол.

«Худший способ забить». Малкин рухнул на лёд как подкошенный после победного гола «Худший способ забить». Малкин рухнул на лёд как подкошенный после победного гола
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022