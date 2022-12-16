Тарасенко сравнял счёт за 20 секунд до конца третьего периода при игре в меньшинстве

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой гостей в серии послематчевых буллитов со счётом 4:3.
На последней минуте матча «блюзмены» проигрывали со счётом 3:4 и имели на площадке на одного игрока меньше, за подножку штраф получил Павел Бучневич. Тренер гостей Крэйг Берюбе заменил вратаря полевым игроком, и российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко за 20 секунд до конца третьего периода сравнял счёт в матче броском в касание после отличной передачи Джордана Кайру из-за ворот. Отметим грубую ошибку высокооплачиваемого защитника «Эдмонтона» Дарнелла Нурса, который потерял шайбу за собственными воротами.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В послематчевой серии буллитов единственный результативный бросок выполнил Джордан Кайру.
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