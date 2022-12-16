«Это будет хреново». Трямкин — об «Автомобилисте» без легионеров

Защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин прокомментировал снижение лимита на легионеров в следующем сезоне КХЛ.

«Сокращение лимита в КХЛ? Ничего не могу сказать, это решение Минспорта, не моя компетенция. Есть люди, которые так посчитали.



Что бы делал «Автомобилист» без Да Косты, Мэйсека, Эберта? Да все ведь окажутся в равных условиях. Тут уже как жизнь сложится, так и будет. Как я могу представить «Автомобилист» без лидеров, без своих партнёров? Конечно, это будет хреново. Но у всех равные условия», — сказал Трямкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Напомним, с сезона-2023/2024 КХЛ лимит на иностранных хоккеистов будет снижен до трёх человек. Сейчас ограничение установлено на отметке в пять хоккеистов.

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