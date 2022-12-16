35-летний Летанг впервые после инсульта забил гол и стал рекордсменом «Питтсбурга»

В Санрайзе (США) на стадионе «Эй-Эл-Эй Лайв-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.
Канадский защитник «Питтсбурга» Крис Летанг забросил шайбу и отметился результативной передачей. Перенёсший всего две недели назад инсульт канадский хоккеист вернулся в строй ещё в прошлом матче, а сегодня оформил новый рекорд в истории клуба. 35-летний защитник пятый раз в карьере отличился в меньшинстве и превзошёл достижение Ларри Мёрфи и Рэнди Карлайла по голам в таком формате среди игроков обороны «Питтсбурга».
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на Youtube-канале компании Sportsnet.
Всего в текущем сезоне Летанг провёл 24 матча и отметился 14 (2+12) очками.
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