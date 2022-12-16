«Это отстой, но с ним всё будет в порядке. Он крутой!» Летанг — о травме Малкина
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Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг назвал случайной травму российского нападающего «пингвинов» Евгения Малкина. Россиянин получил травму от попадания шайбы в ногу после броска капитана команды Сидни Кросби.
«Такое случается, это отстой. Когда вы получаете шайбой после такого броска, ваша нога буквально отсыхает и вы не можете стоять на ней. Это неудачное место для попадания шайбы. Но с Малкиным всё будет в порядке, он крутой», — цитирует Летанга пресс-служба «Питтсбурга».
Малкин был признан второй звездой этого матча. На счету форварда один гол и одна результативная передача. Первой звездой встречи был признан Летанг, который впервые после инсульта забросил шайбу и отдал результативную передачу.
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