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«Это отстой, но с ним всё будет в порядке. Он крутой!» Летанг — о травме Малкина

«Это отстой, но с ним всё будет в порядке. Он крутой!» Летанг — о травме Малкина
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Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг назвал случайной травму российского нападающего «пингвинов» Евгения Малкина. Россиянин получил травму от попадания шайбы в ногу после броска капитана команды Сидни Кросби.

«Такое случается, это отстой. Когда вы получаете шайбой после такого броска, ваша нога буквально отсыхает и вы не можете стоять на ней. Это неудачное место для попадания шайбы. Но с Малкиным всё будет в порядке, он крутой», — цитирует Летанга пресс-служба «Питтсбурга».

Малкин был признан второй звездой этого матча. На счету форварда один гол и одна результативная передача. Первой звездой встречи был признан Летанг, который впервые после инсульта забросил шайбу и отдал результативную передачу.

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