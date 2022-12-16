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Малкин с трудом покинул лёд после того, как бросок Кросби попал ему в ногу. Видео

Малкин с трудом покинул лёд после того, как бросок Кросби попал ему в ногу. Видео
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В Санрайзе (США) на стадионе «Эй-Эл-Эй Лайв-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу и отметился результативной передачей. Россиянин получил травму от попадания шайбы в ногу после броска капитана «пингвинов» Сидни Кросби. Шайба угодила россиянину во внешнюю сторону ноги, чуть выше колена. Малкин закричал и упал на лёд. Нападающий покидал площадку с помощью партнёров по команде.

ВИДЕО

По итогам встречи на счету россиянина стало 1177 очков в 1011 матчах НХЛ. Таким образом, Малкин сократил отставание от Сергея Фёдорова в списке лучших российских бомбардиров НХЛ до двух очков.

«Худший способ забить». Малкин рухнул на лёд как подкошенный после победного гола «Худший способ забить». Малкин рухнул на лёд как подкошенный после победного гола
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