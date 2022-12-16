Малкин с трудом покинул лёд после того, как бросок Кросби попал ему в ногу. Видео

В Санрайзе (США) на стадионе «Эй-Эл-Эй Лайв-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу и отметился результативной передачей. Россиянин получил травму от попадания шайбы в ногу после броска капитана «пингвинов» Сидни Кросби. Шайба угодила россиянину во внешнюю сторону ноги, чуть выше колена. Малкин закричал и упал на лёд. Нападающий покидал площадку с помощью партнёров по команде.
По итогам встречи на счету россиянина стало 1177 очков в 1011 матчах НХЛ. Таким образом, Малкин сократил отставание от Сергея Фёдорова в списке лучших российских бомбардиров НХЛ до двух очков.
- 16 декабря 2022
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