Рантанен быстрее всех в истории «Колорадо» забросил 20 шайб за сезон НХЛ
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.
Финский нападающий «Колорадо» Микко Рантанен забросил шайбу и довёл общее количество своих голов до 20 в текущем сезоне. На это ему потребовалось 29 матчей. Этот результат является лучшим в истории клуба с момента переезда франшизы из Квебека в Колорадо в 1995 году.
На втором месте по этому показателю находятся Джо Сакик (20 шайб за 30 матчей сезона-1995/1996) и Натан Маккиннон (20 шайб за 30 матчей сезона-2018/2019).
В текущем сезоне на счету Рантанена 29 матчей, в которых финский нападающий отметился 37 (20+17) очками.
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