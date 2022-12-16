Нападающий Максим Сушко перешёл из московского «Динамо» в новосибирскую «Сибирь»
Поделиться
Московское «Динамо» и «Сибирь» совершили обмен, в результате которого состав новосибирской команды пополнил белорусский нападающий Максим Сушко, сообщает пресс-служба московского клуба. «Динамо» получило денежную компенсацию.
В текущем сезоне Сушко провёл 27 матчей и набрал восемь (4+4) результативных баллов при показателе полезности «+6».
Прошлый сезон 23-летний леворукий нападающий провёл в Северной Америке за команду АХЛ «Лихай Вэлли Фантомс», где за 63 игры записал на свой счёт 17 (10+7) очков при показателе полезности «-5». Кроме того, форвард имеет в своём активе две игры в НХЛ за «Филадельфию» и опыт выступлений в КХЛ за минское «Динамо», в составе которого за 30 игр набрал пять (2+3) очков.
Новость по темеСушко: сказал Менеллу, что не стоит думать над предложением «Динамо», а стоит приезжать
Комментарии
- 16 декабря 2022
-
12:37
-
12:25
-
12:13
-
11:49
-
11:40
-
11:32
-
11:14
-
11:10
-
10:56
-
10:30
-
10:22
-
10:10
-
10:00
-
09:23
-
08:58
-
08:46
-
08:32
-
08:22
-
08:12
-
07:54
-
07:46
-
07:31
-
07:12
-
07:05
-
06:46
-
06:40
-
06:38
-
06:22
-
06:09
-
06:04
-
05:52
-
05:45
-
05:42
-
05:35
-
04:47
Партнерский контент