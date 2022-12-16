Нападающий Максим Сушко перешёл из московского «Динамо» в новосибирскую «Сибирь»

Московское «Динамо» и «Сибирь» совершили обмен, в результате которого состав новосибирской команды пополнил белорусский нападающий Максим Сушко, сообщает пресс-служба московского клуба. «Динамо» получило денежную компенсацию.

В текущем сезоне Сушко провёл 27 матчей и набрал восемь (4+4) результативных баллов при показателе полезности «+6».

Прошлый сезон 23-летний леворукий нападающий провёл в Северной Америке за команду АХЛ «Лихай Вэлли Фантомс», где за 63 игры записал на свой счёт 17 (10+7) очков при показателе полезности «-5». Кроме того, форвард имеет в своём активе две игры в НХЛ за «Филадельфию» и опыт выступлений в КХЛ за минское «Динамо», в составе которого за 30 игр набрал пять (2+3) очков.