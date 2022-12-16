Кросби вышел на девятое место в истории НХЛ по матчам с 2+ результативными передачами
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В Санрайзе (США) на стадионе «Эй-Эл-Эй Лайв-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.
Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби отметился двумя результативными передачами. Канадец в 225-й раз проводит матч минимум с двумя результативными передачами. По этому показателю он вышел на девятое место в лиге. Первая десятка хоккеистов по этому показателю выглядит так:
- Уэйн Гретцки — 575 матчей.
- Марио Лемье — 282.
- Марк Мессье — 273.
- Рон Фрэнсис — 272.
- Адам Оутс — 262.
- Марсель Дионн — 256.
- Джо Торнтон — 238.
- Джо Сакик — 232.
- Сидни Кросби — 225.
- Стив Айзерман — 224.
Всего в текущем сезоне на счету Кросби 30 матчей и 40 (17+23) набранных очков.
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