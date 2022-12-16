Кросби вышел на девятое место в истории НХЛ по матчам с 2+ результативными передачами

В Санрайзе (США) на стадионе «Эй-Эл-Эй Лайв-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.



Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби отметился двумя результативными передачами. Канадец в 225-й раз проводит матч минимум с двумя результативными передачами. По этому показателю он вышел на девятое место в лиге. Первая десятка хоккеистов по этому показателю выглядит так:

Уэйн Гретцки — 575 матчей. Марио Лемье — 282. Марк Мессье — 273. Рон Фрэнсис — 272. Адам Оутс — 262. Марсель Дионн — 256. Джо Торнтон — 238. Джо Сакик — 232. Сидни Кросби — 225. Стив Айзерман — 224.

Всего в текущем сезоне на счету Кросби 30 матчей и 40 (17+23) набранных очков.