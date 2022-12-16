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Кросби вышел на девятое место в истории НХЛ по матчам с 2+ результативными передачами

Кросби вышел на девятое место в истории НХЛ по матчам с 2+ результативными передачами
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В Санрайзе (США) на стадионе «Эй-Эл-Эй Лайв-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби отметился двумя результативными передачами. Канадец в 225-й раз проводит матч минимум с двумя результативными передачами. По этому показателю он вышел на девятое место в лиге. Первая десятка хоккеистов по этому показателю выглядит так:

  1. Уэйн Гретцки — 575 матчей.
  2. Марио Лемье — 282. 
  3. Марк Мессье — 273.
  4. Рон Фрэнсис — 272.
  5. Адам Оутс — 262.
  6. Марсель Дионн — 256.
  7. Джо Торнтон — 238.
  8. Джо Сакик — 232.
  9. Сидни Кросби — 225.
  10. Стив Айзерман — 224.

Всего в текущем сезоне на счету Кросби 30 матчей и 40 (17+23) набранных очков.

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