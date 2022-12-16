«Почему футбол отстоял эту квоту, а хоккей нет?» Вайсфельд — о лимите на легионеров в КХЛ

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд порассуждал о возможном возвращении легионеров в КХЛ и высказался на тему ужесточения лимита на иностранных игроков со следующего сезона. В последнее время всё чаще звучат призывы вернуть сборную России на международные соревнования в различных видах спорта, что будет способствовать возвращению легионеров в российские турниры.

«Что касается хоккея, то о такой точке зрения я пока не слышал, никто по этому поводу интервью не давал, никто из игроков, покинувших лигу, не просился обратно. При этом, полагаю, хоккеисты понимают, что потеряли большие деньги, жалеют об этом, но поделать ничего не могут. Ведь понятно, что если бы у них дома не было таких репрессий со стороны федераций, такого давления общественного мнения, то они остались бы в КХЛ. Но очевидно, что люди связывают жизнь со своей собственной страной и при таком давлении ехать к нам не каждый решится. И их, в общем-то, можно понять.

Как изменится ситуация с зарплатами легионеров на фоне ужесточения лимита на них? Во-первых, меня по-прежнему смущает, что нам так и не объяснили, почему лимит был ужесточён. Единственный аргумент, который слышал, что на эти два места будут претендовать два наших молодых игрока. Почему так решили?! Кто так решил?! А какие ещё аргументы есть? Всё остальное говорит только о том, что станет хуже. И ещё один момент. Насколько понимаю, в футболе количество легионеров не изменилось, а ведь их там значительно больше. Так почему футбол отстоял эту квоту, а хоккей нет?!

Что касается того, будет ли подорожание легионеров, то тут не угадать. Это как вопрос с повышением и понижением цен на всё что угодно. Например, статусные иномарки подорожали, но если у тебя нет денег, то для тебя, собственно, ничего не изменилось. Так и с легионерами – если у клуба есть деньги, он подпишет легионеров, если нет, то ему всё равно, какой существует лимит. Всё определяет рынок. Понятно, что если приедут какие-то топовые игроки, то они и стоить будут соответственно. Но я не думаю, что наши клубы будут платить деньги только за иностранный паспорт. Платить по-прежнему будут за качество», — цитирует Вайсфельда BetOn.

Напомним, со следующего сезона-2023/2024 КХЛ лимит на иностранных хоккеистов будет установлен в размере трёх игроков. Многие заслуженные ветераны советского хоккея приветствуют это решение, тогда как различные эксперты крайне негативно относятся к ужесточению лимита на легионеров в КХЛ.