В Новосибирске планируют завершить строительство новой арены до конца этого года

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что строительство новой арены в Новосибирске должно завершиться до конца этого года. Однако сдача сооружения в эксплуатацию пока откладывается из-за задержек поставок оборудования, обеспечивающего безопасность.
«В декабре все основные работы будут выполнены и, я надеюсь, будет подготовлен пакет документов для ввода объекта в эксплуатацию. Но всё-таки возникли некоторые сложности с поставкой оборудования, причём оборудования по безопасности, которое обязательно в условиях присутствия большого количества людей. Поэтому если и будем проводить какие-то мероприятия в декабре, то, к сожалению, без зрителей. Без монтажа систем оповещения и пожарной сигнализации большое количество людей в объект завести нельзя. А все остальные работы в декабре будут закончены», — цитирует губернатора «РИА Новости».
Напомним, летом этого года замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин высказывал обеспокоенность темпами строительства арены. По соглашению с Министерством спорта РФ, в соответствии с которым на строительство арены выделялись федеральные деньги, ввод арены в эксплуатацию назначен на 31 декабря 2022 года.
Дворец спорта будет включать тренировочную и основную арену на 10,5 тыс. зрителей. Эта арена должна стать основной для хоккейной команды «Сибирь».
- 16 декабря 2022
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