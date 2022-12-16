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В Новосибирске планируют завершить строительство новой арены до конца этого года

В Новосибирске планируют завершить строительство новой арены до конца этого года
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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что строительство новой арены в Новосибирске должно завершиться до конца этого года. Однако сдача сооружения в эксплуатацию пока откладывается из-за задержек поставок оборудования, обеспечивающего безопасность.

«В декабре все основные работы будут выполнены и, я надеюсь, будет подготовлен пакет документов для ввода объекта в эксплуатацию. Но всё-таки возникли некоторые сложности с поставкой оборудования, причём оборудования по безопасности, которое обязательно в условиях присутствия большого количества людей. Поэтому если и будем проводить какие-то мероприятия в декабре, то, к сожалению, без зрителей. Без монтажа систем оповещения и пожарной сигнализации большое количество людей в объект завести нельзя. А все остальные работы в декабре будут закончены», — цитирует губернатора «РИА Новости».

Напомним, летом этого года замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин высказывал обеспокоенность темпами строительства арены. По соглашению с Министерством спорта РФ, в соответствии с которым на строительство арены выделялись федеральные деньги, ввод арены в эксплуатацию назначен на 31 декабря 2022 года.

Дворец спорта будет включать тренировочную и основную арену на 10,5 тыс. зрителей. Эта арена должна стать основной для хоккейной команды «Сибирь».

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Теги Хоккей КХЛ ХК Сибирь •••

Заглавное фото: Официальная страница «Сибири» во «ВКонтакте»

Источник: РИА Новости

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