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Гашек не хочет, чтобы к российским спортсменам применяли санкции из-за спецоперации

Гашек не хочет, чтобы к российским спортсменам применяли санкции из-за спецоперации
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Легендарный чешский экс-вратарь НХЛ Доминик Гашек рассказал, что не хочет применения санкций к российским спортсменам из-за спецоперации на Украине.

«Давайте сначала проговорим главное. Каждый взрослый мужчина или женщина несёт ответственность за свою страну. Это факт.

То, как спортсмены высказываются или не высказываются о разных вещах, зависит только от них самих. Мы не должны их заставлять это делать. И это даже при том, что мы знаем, что россияне делают. Они вправе хранить молчание. В любом случае ответственность за эти действия лежит непосредственно на российских спортсменах как на гражданах России.

Также скажу, что я не хочу санкций в отношении российских спортсменов. Но в то же время следует отметить, что их участие в соревнованиях «среди нас» — это огромная реклама действий их страны. И мы хотим полностью прекратить эту многотриллионную рекламу России. Многие соревнования это уже сделали. К сожалению, некоторые из них, такие как НХЛ, WTA, ATP и некоторые другие, пока не сделали этого. И этим они поддерживают русскую спецоперацию (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ)», — приводит слова Гашека ua.tribuna.com.

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