The Athletic — о Кочеткове: джина уже не загнать обратно в бутылку. Он слишком хорош

Журналист The Athletic Пьер Лебрюн поделился мнением о вратарской ситуации в «Каролине Харрикейнз».

«Так что же произойдёт, когда Фредерик Андерсен полностью выздоровеет и вернётся в строй?



Петра Кочеткова уже не загнать обратно в бутылку с джином. Он слишком хорошо играл, чтобы отправить его обратно в АХЛ, верно?



На данный момент я считаю, что «Харрикейнз» готовы сохранить трёх вратарей НХЛ в обозримом будущем, если уж и не на весь сезон, в зависимости от того, как будут развиваться события. Если это произойдёт, то это скажет о том, насколько подвержены травмам их голкиперы-ветераны, Андерсен и Антти Раанта, а также о том, что «ураганы» считают перспективным Кочеткова — 23-летнего игрока, которого они выбрали под 36-м номером на драфте 2019 года.



Некоторые люди удивлённо подняли брови, когда в прошлом месяце «Каролина» подписала с Кочетковым четырёхлетнее соглашение с кэпхитом $ 2 млн — сделка, которая вступит в силу cо следующего сезона. Теперь это больше похоже на то, что фронт-офис «ураганов» готовится к прорывному сезону», — приводит слова Лебрюна The Athletic.