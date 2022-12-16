Вратарь «Далласа» — о том, что «засушил» Овечкина: он может обойти Хоу в другом матче

Голкипер «Даллас Старз» Джейк Эттингер поделился эмоциями от того, что смог «засушить» капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Вратарь «шерифов» совершил 45 сейвов, пропустив лишь один гол. Овечкин смог отдать результативную передачу на Конора Шири.

«Наш наставник Питер Дебур перед матчем сказал, что после следующих двух шайб, которые Овечкин забросит, вся команда выбежит со скамейки запасных. Очевидно, что я не хотел, чтобы это случилось во встрече с нами. Он может сделать это [обойти Горди Хоу] в другом матче.



Всегда здорово играть против одного из лучших. Это был интересный вызов», – приводит слова Эттингера официальный сайт НХЛ.

Отметим, что Овечкин занимает третье место в истории НХЛ по количеству заброшенных шайб. Он на один гол отстаёт от Горди Хоу (800 против 801).