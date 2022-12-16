Андрей Левитин рассказал об алгоритмах успешного запуска хоккейной школы для детей

Во второй день работы VII Международного хоккейного форума центральной темой стала панельная дискуссия «Создание хоккейной школы с нуля: вызовы и пути их решения». В рамках обсуждения содержательный доклад сделал спортивный директор «Красная машина. Юниор». Андрей Левитин раскрыл алгоритмы успешного запуска хоккейной школы для детей и подростков.



Школа «Красная Машина. Юниор» начала работать в сезоне-2020/2021, когда появилась команда 2014 г.р. Годом позже к ней добавились ещё два возраста (2015 и 2016 г.р.), а сейчас в ДЮСШ занимаются уже шесть возрастов (включая 2011-й и 2013-й г.р.). Тренерами «Красной Машины. Юниор» работают очень опытные и компетентные специалисты, в том числе известный Геннадий Курдин — первый тренер Никиты Гусева и Никиты Кучерова, советник НППХ «Красная Машина». С точки зрения инфраструктуры оснащённость ДЮСШ близка к идеальной — два льда, игровой зал, бросковая зона и зона для для отработки дриблинга.



«Всё это, включая хорошие раздевалки и сушилки, совершенно необходимые компоненты. Очень важно подобрать и тренеров, которые сами любят хоккей, могут влюбить в него детей и готовы обучаться всем свежим инновационным методикам. На каждом занятии с детской командой работают от четырёх до шести тренеров, это позволяет уделять достаточно внимания каждому ребёнку. Есть и профессионалы с узкой специализацией — два тренера вратарей, специалист по ОФП», — рассказал Левитин.



«Принципиальный момент — возможность полноценной работы на льду. Тренировка каждой детской команды длится от 70 до 90 минут, занятия такой длины намного плодотворнее, чем короткие. И, конечно, важным преимуществом является удобное стабильное расписание, которое не меняется в течение сезона. Время тренировок — идеальное с точки зрения детей и родителей. Они начинаются после 16:00, ребята успевают учиться, посещать другие секции» — сообщил спортивный директор «Красная Машина. Юниор».



А заместитель исполнительного директора СКА Иван Тугаринов в рамках обсуждения рассказал об интересных аспектах цифровизации детского хоккея. Внедрение современных технологий позволяет справляться с проблемами раннего отсева игроков, объективно оценивать систему «хоккеист — тренер — команда». С помощью digital-инструментов повышается эффективность не только спортивного, но и образовательного, социального развития юных спортсменов.



«Главная цель — персонализация процесса, повышение эффективности. Игроки получают доступ к статистике, отслеживанию своего прогресса, доступ к рекомендациям, видео, позволяющим сравнить личные оценки от игры с оценкой тренера. Тренеры, помимо этой информации, обогащаются возможностью планировать развитие игроков, строить системный подход к тренировочному процессу. Наконец, менеджмент имеет возможность оценить эффективность тренерской работы с различными возрастами» — сообщил Тугаринов.