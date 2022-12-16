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Гашек рассказал, какой будет позиция Чехии, если Россию допустят до участия в Кубке мира

Гашек рассказал, какой будет позиция Чехии, если Россию допустят до участия в Кубке мира
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Легендарный чешский экс-вратарь НХЛ Доминик Гашек ответил на вопрос, какой будет позиция Чехии, если НХЛ решит проводить Кубок мира в 2025-м и допустит до участия в нём сборную России.

«То, что НХЛ при нынешних обстоятельствах забавляется идеей участия России в Кубке мира, я считаю со стороны лиги откровенной провокацией всего демократического мира. Ничего подобного в Чехии не может быть и не будет. И мы даже не будем участвовать в подобном мероприятии», — приводит слова Гашека ua.tribuna.com.

Напомним, в начале ноября НХЛ объявила о переносе Кубка мира с февраля 2024 года предполжительно на 2025-й. Одной из причин такого решения стала неспособность решить вопрос со сборной России, с которой не захотели играть ряд европейских стран.

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