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Чешский форвард Врана, включённый в программу помощи игрокам НХЛ, вернулся в «Детройт»

Чешский форвард Врана, включённый в программу помощи игрокам НХЛ, вернулся в «Детройт»
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Нападающий «Детройт Ред Уингз» Якуб Врана вернулся в состав клуба. Чешский форвард даже успел провести первую тренировку с «красными крыльями», сообщает журналист Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».

26-летний нападающий прошёл основную программу помощи игрокам НХЛ, начавшуюся для спортсмена из «Детройта» в середине октября. Она помогает хоккеистам в борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами, а также с преодолением психологических проблем.

Как отмечает пресс-служба НХЛ, забота о Вране продолжит осуществляться в соответствии с программой помощи игрокам.

Отметим, что в текущем сезоне чешский форвард успел принять участие лишь в двух встречах регулярного чемпионата. «Детройт» продолжал выплачивать ему заработную плату по действующему до конца сезона-2023/2024 контракту ($ 5,25 млн за сезон).

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