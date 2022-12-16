Тренер «Вашингтона» рассказал о своём отношении к успешной игре Самсонова за «Торонто»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт поделился мыслями о будущей встрече с экс-вратарём Ильёй Самсоновым, который теперь выступает за «Торонто Мэйпл Лифс».
«Мы должны придумать, как доставить шайбу за его спину. Это наша цель», — приводит слова Лавиолетта журналист Лэнс Хорнби в «Твиттере».
Кроме того, тренер отметил, что счастлив, что Самсонов нашёл свой дом в «Торонто».
Отметим, что «Вашингтон» встретится с «Мэйпл Лифс» в ночь с 17 на 18 декабря.
Напомним, Самсонов подписал годичный контракт с «Торонто» на $ 1,8 млн в прошедшее межсезонье. В текущем сезоне 25-летний вратарь одержал девять побед в 11 матчах с процентом отражённых бросков 93,9%. В прошлом сезоне российский голкипер выступал за «Вашингтон», однако в минувшее межсезонье клуб принял решение расстаться с Самсоновым.
- 16 декабря 2022
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