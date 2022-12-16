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Егор Яковлев назначен капитаном сборной России на Кубок Первого канала

Егор Яковлев назначен капитаном сборной России на Кубок Первого канала
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Стали известны капитан и ассистенты капитана сборной России по хоккею на Кубок Первого канала, сообщает ТАСС со ссылкой на главного тренера национальной команды Алексея Жамнова.

Капитаном назначен защитник «Металлурга» Егор Яковлев, являющийся олимпийским чемпионом 2018 года. Ассистентами капитана назначены защитник ЦСКА Никита Нестеров, нападающий московских армейцев Павел Карнаухов и форвард «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин.

Напомним, Кубок Первого канала стартовал вчера, 15 декабря, матчем между Беларусью и Казахстаном, завершившимся победой первых со счётом 4:1. Турнир продлится до 18 декабря. Сборная России встретится сначала с Казахстаном (17 декабря), а затем с Беларусью (18 декабря). Все матчи будут сыграны в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена».

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