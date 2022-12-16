Сборная России выиграла бронзу турнира «3х3» Кубка Первого канала, Беларусь — золото
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В Москве завершился турнир «3х3» в рамках Кубка Первого канала. Победителем стала сборная Беларуси, в финале разгромившая команду Казахстана со счётом 7:1.
В матче за третье место сильнее оказалась сборная России. Хозяева турнира разгромили национальную команду Китая со счётом 9:2 (4:0, 3:2, 2:0). По хет-трику оформили защитник Никита Смирнов и нападающий Матвей Мичков. Ещё по голу забили защитники Никита Новиков и Арсений Коромыслов, а также нападающий Станислав Яровой.
Напомним, в полуфинальной встрече сборная России потерпела поражение, уступив национальной команде Казахстана в серии буллитов (2:3 Б). В параллельном матче сборная Беларуси обыграла команду Китая со счётом 5:3 (0:0, 1:0, 4:3).
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