The Athletic: 3 россиян попали в топ-25 хоккеистов НХЛ, которых могут обменять до дедлайна

The Athletic составил топ-25 хоккеистов НХЛ, которых могут обменять до дедлайна. В список попали трое россиян.
На шестое место журналисты издания поставили 31-летнего нападающего «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко. Топ-10 замкнул российский защитник «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков. На 21-е место поставили игрока обороны «Анахайм Дакс» Дмитрия Куликова.
Топ-25:
1. Бо Хорват, «Ванкувер Кэнакс»;
2. Джейкоб Чикран, «Аризона Койотс»;
3. Патрик Кейн, «Чикаго Блэкхоукс»;
4. Тимо Майер, «Сан-Хосе Шаркс»;
5. Райан О'Райлли, «Сент-Луис Блюз»;
6. Владимир Тарасенко, «Сент-Луис Блюз»;
7. Джонатан Тэйвз, «Чикаго Блэкхоукс»;
8. Йон Клингберг, «Анахайм Дакс»;
9. Брок Бёзер, «Ванкувер Кэнакс»;
10. Владислав Гавриков, «Коламбус Блю Джекетс»;
11. Мэтт Дамба, «Миннесота Уайлд»;
12. Шейн Гостисбер, «Филадельфия Флайерз»;
13. Ессе Пульюярви, «Эдмонтон Ойлерз»;
14. Шон Монахан, «Монреаль Канадиенс»;
15. Джеймс ван Римсдайк, «Филадельфия Флайерз»;
16. Энтони Дюклер, «Флорида Пантерз»;
17. Андреас Атанасиу, «Чикаго Блэкхоукс»;
18. Джоэль Эдмундсон, «Монреаль Канадиенс»;
19. Джек Рослович, «Коламбус Блю Джекетс»;
20. Джеймс Раймер, «Сан-Хосе Шаркс»;
21. Дмитрий Куликов, «Анахайм Дакс»;
22. Макс Доми, «Чикаго Блэкхоукс»;
23. Кэм Тальбо, «Оттава Сенаторз»;
24. Алекс Голигоски, «Миннесота Уайлд»;
25. Люк Шенн, «Ванкувер Кэнакс».
- 16 декабря 2022
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