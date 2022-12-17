В НХЛ обсуждают увеличение количества матчей в регулярном чемпионате

Руководство Национальной хоккейной лиги обсудило вопрос о расширении регулярного чемпионата с 82 до 84 игр, сообщает ESPN. По информации источника, данные изменения направлены на увеличение числа матчей регионального соперничества.



Добавление двух игр регулярного сезона позволит НХЛ сохранить текущий формат расписания, согласно которому каждая команда посещает каждого соперника хотя бы один раз, а соперникам по дивизиону предоставляется четыре игры друг против друга каждый сезон.



Ожидается, что в случае увеличения игр регулярного сезона будет сокращено расписание предсезонной подготовки.



Ожидается, что тема расширения регулярного сезона будет обсуждаться на собрании генеральных директоров в марте 2023 года.



Ранее НХЛ уже играла в формате 84 игр в регулярном чемпионате в сезонах-1992/1993 и 1993/1994.