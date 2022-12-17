34-летний Анисимов оформил третий дубль в сезоне АХЛ, забив победный гол в овертайме

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги между «Лихай-Вэлли Фантомс» принимал «Провиденс Брюинз» — это фарм-клубы «Филадельфии» и «Бостона» соответственно. Игра закончилась победой хозяев со счётом 5:4 в овертайме.
Российский нападающий победителей Артём Анисимов отметился по ходу матча дублем. Вторую шайбу форвард забил в овертайме, чем принёс победу своей команде. По итогам матча Анисимов был признан первой звездой.
На счету Анисимова в нынешнем сезоне семь голов и три результативные передачи в восьми сыгранных матчах лиги.
Напомним, Анисимов подписал пробное соглашение с «Флайерз» в сентябре 2022 года. Во время тренировочного лагеря 34-летний российский нападающий получил повреждение и смог вернуться к тренировкам только в начале ноября.
За карьеру в Национальной хоккейной лиге российский форвард играл за клубы «Нью-Йорк Рейнджерс», «Коламбус Блю Джекетс», «Чикаго Блэкхоукс» и «Оттава Сенаторз», в которых провёл 771 матч и набрал 376 (180+196) очков.
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