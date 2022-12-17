«Айлендерс» уступили «Аризоне», ведя две шайбы по ходу матча. Сорокин пропустил пять голов
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В Темпе на стадионе «Маллетт-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Аризоной» и «Нью-Йорк Айлендерс». Волевую победу в матче одержали хозяева со счётом 5:4.
Дублем в составе «Аризоны» отметился нападающий Клейтон Келлер, который упустил возможность оформить хет-трик промахнувшись мимо пустых ворот с середины площадки. Российский защитник «Айлендерс» Александр Романов получил травму в концовке третьего периода, псоле попадания шайбы в пах. Голкипер Илья Сорокин пропустил пять шайб и отразил 24 броска. Российский страж ворот пропустил два гола в течение 14 секунд в середине второго периода.
НХЛ - регулярный чемпионат
17 декабря 2022, суббота. 05:30 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
5 : 4
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Ахо (Нельсон, Бейли) – 01:41 (5x5) 0:2 Барзал (Сало, Вальстрём) – 13:31 (5x5) 1:2 Гостисбер – 19:16 (5x5) 2:2 Келлер (Шмальц, Хэйтон) – 28:55 (5x5) 3:2 Бьюгстад (Браун, Маччелли) – 29:09 (5x5) 3:3 Добсон – 37:45 (5x5) 4:3 Бойд (Чикран, Шмальц) – 42:08 (5x5) 5:3 Келлер (Шмальц, Чикран) – 54:49 (5x5) 5:4 Бовиллье (Вальстрём, Барзал) – 58:21 (6x5)
«Айлендерс» потерпели третье поражение подряд. Завтра, 18 декабря, «островитяне» проведут гостевой матч с «Вегас Голден Найтс».
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