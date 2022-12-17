Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Айлендерс» уступили «Аризоне», ведя две шайбы по ходу матча. Сорокин пропустил пять голов

«Айлендерс» уступили «Аризоне», ведя две шайбы по ходу матча. Сорокин пропустил пять голов
Комментарии

В Темпе на стадионе «Маллетт-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Аризоной» и «Нью-Йорк Айлендерс». Волевую победу в матче одержали хозяева со счётом 5:4.

Дублем в составе «Аризоны» отметился нападающий Клейтон Келлер, который упустил возможность оформить хет-трик промахнувшись мимо пустых ворот с середины площадки. Российский защитник «Айлендерс» Александр Романов получил травму в концовке третьего периода, псоле попадания шайбы в пах. Голкипер Илья Сорокин пропустил пять шайб и отразил 24 броска. Российский страж ворот пропустил два гола в течение 14 секунд в середине второго периода.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 декабря 2022, суббота. 05:30 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
5 : 4
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Ахо (Нельсон, Бейли) – 01:41 (5x5)   0:2 Барзал (Сало, Вальстрём) – 13:31 (5x5)   1:2 Гостисбер – 19:16 (5x5)   2:2 Келлер (Шмальц, Хэйтон) – 28:55 (5x5)   3:2 Бьюгстад (Браун, Маччелли) – 29:09 (5x5)   3:3 Добсон – 37:45 (5x5)   4:3 Бойд (Чикран, Шмальц) – 42:08 (5x5)   5:3 Келлер (Шмальц, Чикран) – 54:49 (5x5)   5:4 Бовиллье (Вальстрём, Барзал) – 58:21 (6x5)

«Айлендерс» потерпели третье поражение подряд. Завтра, 18 декабря, «островитяне» проведут гостевой матч с «Вегас Голден Найтс».

Русский вратарь снова станет лучшим в НХЛ? Сорокин творит магию, ведя свой клуб в плей-офф Русский вратарь снова станет лучшим в НХЛ? Сорокин творит магию, ведя свой клуб в плей-офф
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022