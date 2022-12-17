«Айлендерс» уступили «Аризоне», ведя две шайбы по ходу матча. Сорокин пропустил пять голов

В Темпе на стадионе «Маллетт-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Аризоной» и «Нью-Йорк Айлендерс». Волевую победу в матче одержали хозяева со счётом 5:4.

Дублем в составе «Аризоны» отметился нападающий Клейтон Келлер, который упустил возможность оформить хет-трик промахнувшись мимо пустых ворот с середины площадки. Российский защитник «Айлендерс» Александр Романов получил травму в концовке третьего периода, псоле попадания шайбы в пах. Голкипер Илья Сорокин пропустил пять шайб и отразил 24 броска. Российский страж ворот пропустил два гола в течение 14 секунд в середине второго периода.

«Айлендерс» потерпели третье поражение подряд. Завтра, 18 декабря, «островитяне» проведут гостевой матч с «Вегас Голден Найтс».