Романов получил травму после попадания шайбы в пах. Рикошет привёл к победному голу

В Темпе на стадионе «Маллетт-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Аризоной» и «Нью-Йорк Айлендерс». Волевую победу в матче одержали хозяева со счётом 5:4.
За пять минут до конца третьего периода при счёте 4:3 в пользу «Аризоны» нападающий «Койотс» Клейтон Келлер бросил шайбу в касание и угодил прямиком в пах российскому защитнику «Айлендерс» Александру Романову. Рикошетом от россиянина шайба угодила в пустой угол ворот Ильи Сорокина и стала победной в матче для «Аризоны». Романов некоторое время лежал на льду, а после покинул площадку и больше на лёд не вернулся.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В прошедшей игре Романов заработал отрицательный показатель полезности «-3».
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