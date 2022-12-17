«Все шайбы забил в пустые ворота, даже я смог с этим справиться». Цуккарелло — о хет-трике

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Матс Цуккарелло, оформивший хет-трик в матче с «Чикаго» (4:1), отметил важность психологической уверенности в себе и пошутил, что все свои шайбы в матче он забросил с отличных передач на пустые ворота.
«В течение сезона вы проходите через подъёмы и падения, когда не всё получается, и вы чувствуете, что не получаете нужных отскоков шайбы. Затем наступает время, когда все чувствуют себя хорошо. Уверенность в себе растёт, шайба отскакивает в вашу сторону, а передачи, которые вы делаете, проходят, и приходят победы. Я думаю, уверенность в своих силах очень важна, чтобы побеждать.
Мой второй хет-трик в карьере? Все три шайбы я забил в пустые ворота, даже я смог с этим справиться», — цитирует Цуккарелло пресс-служба «Миннесоты».
Норвежский форвард «Миннесоты» стал самым возрастным игроком в истории американского клуба, кому удалось забросить три шайбы в одном матче. 35-летний (на момент матча Матсу исполнилось 35 лет 106 дней) хоккеист превзошёл достижение Эрика Стаала, который в феврале 2018 года оформил хет-трик в возрасте 33 лет и 121 дня.
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