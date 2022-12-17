Капризов: надеюсь, Цуккарелло наберёт очки во всех оставшихся матчах и побьёт все рекорды
Поделиться
Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов пожелал своему партнёру по звену Матсу Цуккарелло набирать очки во всех оставшихся матчах чемпионата. В сегодняшней встрече с «Чикаго» (4:1) норвежец оформил хет-трик.
«Я надеюсь, он будет набирать очки в каждом матче. Сколько там их у нас осталось… 45-46. Я надеюсь, он побьёт все рекорды. И даже мой рекорд по набранным очкам? Да конечно, я надеюсь на это», — цитирует Капризова пресс-служба «Миннесоты».
Цуккарелло набирает очки в девяти матчах подряд. Рекорд результативной серии «Миннесоты» принадлежит Капризову, который набирал очки в 14 матчах подряд текущего сезона.
Всего в этом сезоне на счету Цуккарелло 30 матчей и 34 (13+21) набранных очка.
Новость по теме«Все шайбы забил в пустые ворота, даже я смог с этим справиться». Цуккарелло — о хет-трике
Комментарии
- 17 декабря 2022
-
09:17
-
08:57
-
08:36
-
08:30
-
08:17
-
07:42
-
07:39
-
07:26
-
07:12
-
06:53
-
06:38
-
06:01
-
05:45
-
05:34
-
03:55
- 16 декабря 2022
-
23:57
-
23:51
-
23:37
-
23:26
-
22:58
-
22:27
-
22:15
-
21:52
-
21:29
-
21:20
-
20:45
-
20:21
-
19:52
-
19:18
-
18:58
-
18:35
-
18:10
-
17:45
-
17:23
-
16:59
Партнерский контент