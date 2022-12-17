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Капризов: надеюсь, Цуккарелло наберёт очки во всех оставшихся матчах и побьёт все рекорды

Капризов: надеюсь, Цуккарелло наберёт очки во всех оставшихся матчах и побьёт все рекорды
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Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов пожелал своему партнёру по звену Матсу Цуккарелло набирать очки во всех оставшихся матчах чемпионата. В сегодняшней встрече с «Чикаго» (4:1) норвежец оформил хет-трик.

«Я надеюсь, он будет набирать очки в каждом матче. Сколько там их у нас осталось… 45-46. Я надеюсь, он побьёт все рекорды. И даже мой рекорд по набранным очкам? Да конечно, я надеюсь на это», — цитирует Капризова пресс-служба «Миннесоты».

Цуккарелло набирает очки в девяти матчах подряд. Рекорд результативной серии «Миннесоты» принадлежит Капризову, который набирал очки в 14 матчах подряд текущего сезона.

Всего в этом сезоне на счету Цуккарелло 30 матчей и 34 (13+21) набранных очка.

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