Пашков: после Федотова в сборной нет первого номера, зато в НХЛ бум отечественных вратарей

Олимпийский чемпион Александр Пашков считает, что на текущий момент у сборной России нет ярко выраженного первого вратаря, каким в прошлом году был Иван Федотов. На Кубке Первого канала голкиперами национальной команды будут Максим Дорожко («Витязь»), Илья Коновалов («Динамо» М) и Никита Серебряков («Адмирал»).

«Необычный сезон — необычная линия. Являюсь сторонником классического распределения сил в бригаде — первый номер, второй, опытный голкипер, среднего возраста, новичок и так далее. В нынешней линии все роли смазаны, все дебютанты, трудно понять, на кого будет сделана ставка в будущем и кто пройдёт главный просмотр.

В регулярном чемпионате КХЛ мы не видим доминирующего российского вратаря. Если год назад всё было понятно, Федотов из ЦСКА явно выделялся, вытаскивал турниры и клубов, и сборной, включая Олимпиаду, то сейчас сплошные загадки. Безусловно, после летней истории с Федотовым вратарская линия сборной страдает. С этой точки зрения скорее хорошо, что у нас в такой ситуации нет международного календаря, проблема с голкиперами встала бы в полный рост. А так проходим её по касательной.

Вратарский кризис в России? Я бы не сказал, что есть кризис. Наша школа производит хороших голкиперов. Другое дело, что едва у них в России появляются перья, они тут же летят за океан, в НХЛ, где бум отечественных вратарей. Последний пример — Кочетков. У нас играл не регулярно, а в НХЛ на него чуть ли не сразу сделали ставку», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.ru.

Напомним, на данный момент Федотов проходит службу в Вооружённых силах РФ. 23-летний Кочетков одержал восемь побед в 13 матчах за «Каролину» в НХЛ с процентом отражённых бросков 92,3%. В прошлом матче с «Сиэтлом» голкипер установил рекорд «Каролины» по длительности сухой серии среди вратарей-новичков.