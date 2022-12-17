Морозов сообщил, когда будет решаться вопрос с количеством игр в следующем сезоне КХЛ

Президент КХЛ Алексей Морозов отреагировал на возможное увеличение игр в НХЛ до 84, а также рассказал, когда будет решаться вопрос с количеством игр в следующем сезоне КХЛ.
«НХЛ хочет продлить сезон до 84 игр? Значит, у них есть время для проведения. В календаре запланированных игровых дней достаточно. Мы когда определяли структуру календаря в этом году, видели наши игровые дни, которые мы можем задействовать. Самое оптимальное было 68 игр. Даже 70 у нас не влезало. Пока что с такой структурой, когда сборная играет один международный турнир в декабре, 68 игр нам подходят по календарю.
Оставим ли в следующем году 68 игр? Мы будем обсуждать это. Структуру календаря нам согласовывает ФХР. Мы будем предлагать. Сейчас надо, конечно, понимать, что будет в следующем году со сборной, как она будет задействована. Может быть, будут какие-то ещё международные турниры добавочные к Кубку Первого канала. Всё будет решаться, думаю, в апреле-мае», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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