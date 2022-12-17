Сборная США опубликовала окончательный состав на МЧМ-2023

Федерация хоккея США объявила состав молодёжной сборной на предстоящий МЧМ-2023, который пройдёт в канадских городах Галифакс и Монктон с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года.

Вратари: Кейден Мбереко (Колорадский колледж, NCAA), Эндрю Оук («Сагино Спирит», OHL), Трей Августин (USNTDP, USHL);



Защитники: Лейн Хатсон (Бостонский университет, NCAA), Джек Пирт (Государственный университет Сент-Клода, NCAA), Шон Беренс (Университет Денвера, NCAA), Райан Уфко (Университет Массачусетса, NCAA), Люк Миттельштадт, Райан Чесли (оба — Университет Миннесоты, NCAA), Шеймус Кейси, Люк Хьюз (оба — Университет Мичигана, NCAA);



Нападающие: Каттер Готье (Бостонский колледж, NCAA), Ноа Лаба (Колорадский колледж, NCAA), Сэм Липкин (Куиннипиакский университет, NCAA), Чарли Стрэмел (Университет Висконсина, NCAA), Ред Сэвидж (Университет Майами (Огайо), NCAA), Кенни Коннорс (Университет Массачусетса, NCAA), Логан Кули, Джимми Снаггеруд (оба — Университет Миннесоты, NCAA), Гэвин Бриндли, Дилан Дьюк, Рутгер Макгроарти (все — Университет Мичигана, NCAA), Джексон Блейк (Университет Северной Дакоты, NCAA), Тайлер Буше («Оттава 67», OHL), Чез Люциус («Манитоба Мус», АХЛ).

Напомним, молодёжный чемпионат мира изначально должна была принять Россия. Его планировали провести в Новосибирске и Омске. Однако позже турнир перенесли в Канаду.

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