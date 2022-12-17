Третьяк — о Кубке Первого канала: не могли оставить болельщиков без этого хоккея

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк отметил важность проведения Кубка Первого канала.

«Проводить Кубок Первого канала в такое время – не тяжело, мы знаем, как проводить. В этом году 55-й турнир, традиционный новогодний праздник, в советское время на него вообще невозможно было достать билеты. Не могли оставить болельщиков без этого хоккея, пригласили Беларусь и Казахстан, с которыми подписаны соглашения о дальнейшем сотрудничестве. Собрали лучших хоккеистов, кто не болеет, в сборную России.

Создание команды U25 мы оставляем, есть планы в мае проехать по другим городам. Нам важно, чтобы сборная играла в таком составе, где наши будущие звёзды, потенциальные игроки на Олимпиаду и ЧМ. У нас уже есть предложения от некоторых городов, мы будем это развивать. По Китаю разговариваем, но ещё не договорились. Но мы общаемся со всеми, чем больше команд участвует, тем лучше.

Кубок Первого канала – традиционный турнир, мы и дальше его будем проводить. Но и для КХЛ это тоже очень важно. Чемпионат проходит очень сложно, вы видите, какая борьба там развернулась за попадание в восьмёрку. Людям надо зализать раны, подготовиться к дальнейшим играм, поэтому перерывы важны и для клубов КХЛ.

Выезд турнира в другие города? Всё возможно, задача ФХР – развивать хоккей по всей стране, не только в Москве и Санкт-Петербурге. Наша задача, чтобы как можно больше таких соревнований проходило в других городах, всё зависит только от договорённостей и желания. Желание у городов есть», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.