Третьяк: Россия войдёт в мировую хоккейную семью

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк отметил проведение первого международного турнира в формате «3х3» в рамках Кубка Первого канала и выразил надежду, что в будущем другие хоккейные страны будут участвовать в этом соревновании.
«Вчера был турнир «3х3», пришло 10 тыс. болельщиков, получили колоссальное удовольствие. Конечно, мы хотели выиграть первое место, но не всегда получается, тем хоккей и интересен. Наверное, все делали ставки на Россию, а победили белорусы. Поздравляем их с хорошей игрой, хоккей есть хоккей. От поражений никто не застрахован, кстати, и у «Красной машины» были срывы на Олимпиадах и чемпионатах мира.
Думаю, что интерес проводить и дальше такие турниры «3х3» есть. Думаю, мы войдём в мировую хоккейную семью, хотели бы видеть и другие страны, которые бы участвовали в этих соревнованиях», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, во вчерашнем турнире в формате «3х3» в рамках Кубка Первого канала победу одержала сборная Беларуси, а Россия заняла третье место.
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