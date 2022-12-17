Тротц рассказал, какое сообщение отправил Овечкину после исторического хет-трика

Бывший главный тренер «Вашингтона» Барри Тротц рассказал, что с большим уважением относится к нападающему «Кэпиталз» Александру Овечкину и подчеркнул величие достижений российского снайпера.

«Постоянно в голову приходят мысли, что я тренировал величайшего снайпера. Я ему написал после хет-трика: «800, здоровяк, это фантастика! Ещё парочку надо, чтобы обойти [Хоу]». Он всегда мне отвечает, называет меня шефом», — сказал Тротц в подкасте НХЛ The Chirp.

Напомним, во встрече с «Чикаго Блэкхоукс» (7:3) Овечкин оформил хет-трик и забил свой 800-й гол в карьере в НХЛ. Благодаря этому Александр сократил отставание от форварда Горди Хоу, который занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, до одной шайбы. Отставание от лидирующего Уйэна Гретцки составляет 94 шайбы.