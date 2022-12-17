Тротц: Овечкин и Кросби спасли хоккей

Бывший главный тренер «Вашингтона» Барри Тротц рассказал что противостояние капитана «Вашингтона» Александра Овечкина и канадского форварда «Питтсбурга» Сидни Кросби вдохнуло в хоккей новую жизнь.

«Он забивает по-разному. Это показывает то, как он вырос. Его бросок из точки вбрасывания не забыть. Он не просто так может провести в большинстве все две минуты, я даже посмеивался на этот счёт. Вот он стоит и стоит на своём месте, глядишь на него – как будто ему вообще нет дела. А он очень хорошо читает игру и как только понимает, что шайба идёт к нему, выпрямляется, как пружина, и обрушивает свой бросок. А ведь не каждый пас на него бывает идеальным, но он всё равно доводит шайбу до ворот. Иногда, когда его по-настоящему хорошо опекают, выдёргиваются, чтобы блокировать бросок, он быстренько бросит пару раз в соперника, так сказать, проводит артподготовку, а затем начинает палить.

Когда мы все канем в Лету, он останется легендарным. Я говорил с ним давным-давно, ещё до того, как мы выиграли Кубок. Объяснял, что его определяют не Кубки, а то, сколько людей захотели стать как Овечкин, как ты изменил игру и даже спас игру. На самом ведь деле они с Сидом спасли хоккей! Долгие годы они были хорошим и плохим парнями, а сейчас уже оба хорошие, и все болеют за то, чтобы Ови побил рекорд», — сказал Тротц в подкасте НХЛ The Chirp.

Тротц тренировал «Вашингтон» с 2014 по 2018 годы и становился с командой обладателем Кубка Стэнли.