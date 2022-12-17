Тротц: нет никаких сомнений, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки

Бывший главный тренер «Вашингтона» Барри Тротц рассказал, что не сомневается в том, что российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Меня не удивляет, что Ови забил 800 голов в НХЛ. Когда здоровяк берёт курс на гол, он просто это делает. И он от этого кайфует. В Ови круто то, что он знает, что творит историю, но делает это по-разному. Он забивает, он стал очень хорошим лидером, вырос из молодого парня в совершенного профессионала. Сейчас он уже легендарный и он точно доберётся до этой отметки.

Он играет в такой силовой манере, что, по идее, у него должно было быть больше травм. Он пропустил пару сезонов из-за локаутов, плюс один сезон был укороченным. Это почти 200 игр, если бы не это, он бы уже выбил рекорд. Это потрясающе. Я ещё давным-давно сказал, что он побьёт рекорд. А теперь, когда он у него уже перед глазами, он точно его побьёт, в этом нет никаких сомнений», — сказал Тротц в подкасте НХЛ The Chirp.

Напомним, сейчас на счету Овечкина 800 голов, отставание от Гретцки составляет 94 шайбы.