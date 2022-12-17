Тротц: Овечкина ставят в сложное положение, но в России всё не так, как у нас

Бывший главный тренер «Вашингтона» Барри Тротц рассказал, что российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин оказал большое влияние на него и игру в НХЛ в целом.

«Он оказал огромное влияние на игру, и продолжает это делать. Я очень рад и за него, и за его семью, он всегда заботится о родных. Он гордится, что он из России. Даже с учётом того, что сейчас происходит в мире, иногда его ставят в трудное положение, потому что там всё совершенно по-другому, не как у нас, это надо понимать. Но он оказал огромное влияние на игру и на меня как тренера», — сказал Тротц в подкасте НХЛ The Chirp.

Тротц тренировал «Вашингтон» с 2014 по 2018 годы и становился с командой обладателем Кубка Стэнли.