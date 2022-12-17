Кожевников оценил победу сборной России над сборной Казахстана

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал победу сборной России над сборной Казахстана (6:2) в рамках Кубка Первого канала.

«Здорово сыграли, хороший счёт, ребята получили удовольствие, забивали на любой вкус. Всё хорошо, куда ещё лучше? Много не забили, но сыграли здорово. У нас был хороший состав, все сильнейшие. Ребята доказали, что играют хорошо в своих клубах, достойные кандидаты.



Почему выбрали боевой состав, а не новичков? Это выбор тренера, что здесь говорить. Он захотел этих ребят посмотреть. На другом турнире посмотрят других», — приводит слова Кожевникова Metaratings.ru.

В следующем матче сборная России встретится со сборной Беларуси. Игра начнётся 18 декабря в 14:30 мск. Напомним, Кубок Первого канала – 2022 проходит в Москве с 15 по 18 декабря.