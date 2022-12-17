Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кожевников оценил победу сборной России над сборной Казахстана

Кожевников оценил победу сборной России над сборной Казахстана
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал победу сборной России над сборной Казахстана (6:2) в рамках Кубка Первого канала.

«Здорово сыграли, хороший счёт, ребята получили удовольствие, забивали на любой вкус. Всё хорошо, куда ещё лучше? Много не забили, но сыграли здорово. У нас был хороший состав, все сильнейшие. Ребята доказали, что играют хорошо в своих клубах, достойные кандидаты.

Почему выбрали боевой состав, а не новичков? Это выбор тренера, что здесь говорить. Он захотел этих ребят посмотреть. На другом турнире посмотрят других», — приводит слова Кожевникова Metaratings.ru.

В следующем матче сборная России встретится со сборной Беларуси. Игра начнётся 18 декабря в 14:30 мск. Напомним, Кубок Первого канала – 2022 проходит в Москве с 15 по 18 декабря.

Новость по теме
Сборная России с крупным счётом победила сборную Казахстана на Кубке Первого канала
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022