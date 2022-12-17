Жамнов: в начале матча было волнение и сумбур, потом успокоились и выполнили задание

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов прокомментировал победу над сборной Казахстана (6:2).



«Изначально было так, что четыре сборные должны были сыграть на турнире, а в итоге получилось, что три. Не ко мне вопросы, почему нет сборной России U25, а к федерации.



В самом начале игры, все заметили, было волнение, это ясно, давно не собирались вместе, не играли. Очень просили уделить внимание сопернику, чтобы был настрой. Важно было показать свою игру, выполнить игровое задание. Был сумбур поначалу, потери в нейтральной зоне, не было контроля шайбы. Потом успокоились и выполнили задание.



Конечно, у ребят за плечами больше половины сезона, есть игроки с Матча звёзд, им было потяжелее. Почти у всех было три-четыре дня выходных. Не могу сказать, что ребята уставшие, но лишний день отдыха не помешал бы никому», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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